Fiorentina, le ultime

Source: Gabriele Maltinti

Secondo quanto riportato da Sky Sport la gara tra Pescara e Fiorentina potrebbe essere rinviata causa neve e ghiaccio. L' Adriatico, infatti, è completamente coperto di neve, anche se sul campo ci sono i teloni. Il rischio sarebbe per i tifosi, gli spalti sono completamente ghiacciati. Per questo è attesa l’ufficialità da parte del Prefetto che deciderà nelle prossime ore.

Tornando a parlare, invece, della vicenda Kalinic le ultime impressioni sono che l'affare, alla fine, possa andare in porto. Resta soltanto da capire quella che è la volontà del croato, orientato inizialmente a declinare l'offerta cinese e magari a firmare a fine stagione un contratto con un top club europeo. Supposizioni d'inverno ma non impossibili.

Infine, slitta il ritorno in campo di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, nella partita di Europa League contro il Qarabag, aveva contratto una contusione muscolare al soleo destro che lo ha tenuto ai box fino alla pausa per le festività ma sembrava pronto al ritorno in campo proprio contro il Pescara. Durante l'allenamento di ieri mattina però, durante il "torello", ha messo male il piede ed è uscito dal campo zoppicando. A questo punto lo spagnolo salterà certamente la trasferta in Abruzzo ma rimane in forte dubbio anche per i prossimi impegni ravvicinati: mercoledì 11 gennaio la gara di Coppa Italia al ‘Franchi’ contro il Chievo, domenica 15 la partitissima contro la Juventus.