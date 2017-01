Serie A - Rinviata Pescara-Fiorentina

le attuali condizioni dello stadio Adriatico di Pescara

Pescara - Fiorentina, in programma domani all'"Adriatico", non si giocherà. Si attende ora solo la comunicazione del Prefetto, nel frattempo è la società abruzzese a rendere noto il rinvio del match con un comunicato apparso sul proprio sito: "Si attende solo la pronuncia finale da parte del Prefetto di Pescara, ma la riunione appena conclusa tra Gos e Comune di Pescara alla presenza del nostro Segretario Sportivo, porta verso la decisione inevitabile del rinvio gara “Pescara Fiorentina” a data da destinarsi.

La preoccupazione maggiore non arriva dal terreno di gioco ma dal ghiaccio presente sugli spalti e la viabilità fortemente compromessa. Inoltre notizia recente parla di una chiusura autostradale per mezzi pesanti, e considerando che da Firenze erano previsti 9 pullman di tifosi ospiti ai quali si aggiungono 2 pullman da Vicenza per festeggiare i 40 anni di gemellaggio tra tifoserie, oltre i tanti abbonati Pescara Calcio residenti fuori Città, l’asticella di pericolo non può che salire in maniera vertiginosa.

La Delfino Pescara 1936 intanto comunica la sospensione immediata del programma di lavoro odierno e con esso la sospensione della conferenza stampa pregara del tecnico Massimo Oddo".