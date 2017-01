Fiorentina - Chievo diretta, LIVE Coppa Italia 2016/2017. (17.30)

Aggiorna il contenuto

Benvenuti alla diretta scritta live e online di Fiorentina - Chievo (17.30), incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/2017. Si gioca al Franchi, dirige Celi. Chi supera lo step odierno, affronta, nei quarti, il Napoli, vittorioso ieri sera sullo Spezia.

Diretta LIVE Fiorentina - Chievo, Coppa Italia

L'incontro va ad inserirsi in una fase delicata di stagione. La Fiorentina deve convivere con diverse difficoltà interne - di panchina e di mercato - mentre il Chievo, reduce da un brutto KO, deve fronteggiare critiche e piccoli interrogativi.

Certamente più riposata la compagine di Sousa. Nel week-end in archivio, il rinvio del match tra Fiorentina e Pescara, complice un meteo inclemente. Neve e condizioni proibitive in Abruzzo, la scelta quindi di posticipare la sfida al primo di febbraio.

Per il Chievo, invece, quattro gol al passivo. Atalanta corsara a Verona, una manciata di minuti per indirizzare la contesa. La classifica non preoccupa, il Chievo è nella zona mediana con 25 punti, ma occorre rispondere, prontamente, al fragoroso tonfo. Poco meglio va a una Fiorentina che sembra aver poco da chiedere alla stagione corrente. Resta, come unico appiglio, l'Europa League. Incrocio difficile con il Borussia M.

Il percorso della Fiorentina - nella coppa nazionale - prende forma dalla gara di questa sera, per il Chievo, di contro, si tratta del terzo appuntamento. Ingresso al terzo turno, due rotonde vittorie con Entella e Novara. Ora l'asticella si sposta a un piano superiore.

Le probabili formazioni

Fiorentina - Coppa Italia, quindi turnover, spazio a giocatori fin qui meno utilizzati e in cerca di un'occasione. Sousa rivoluziona il suo pacchetto arretrato, fuori per squalifica G.Rodriguez, per infortunio Astori. Tocca quindi all'inedita coppia De Maio - Tomovic, con Milic e Salcedo all'esterno.

In mediana, i favoriti sono Vecino e Badelj, ma in corsa è anche Borja Valero, reduce da un fastidioso stop fisico e in cerca di minuti per ritrovare la miglior condizione. Nel settore d'attacco, doppio interrogativo, Kalinic o Babacar da 9, Tello o Chiesa sulla destra. Bernardeschi completa l'undici.

Chievo - Maran, invece, non può disporre di Cacciatore, Hetemaj, Sardo e Rigoni. A protezione di Sorrentino, quindi, Spolli e Cesar, con i grandi vecchi Gamberini e Dainelli in panchina. Gobbi sulla destra, Izco gioca da laterale di difesa a sinistra. Bastien è la novità a centrocampo, con lui Radovanovic, consueto perno, e Castro, al centro di numerose voci di mercato. De Guzman ispira Inglese e Pellissier.

Le voci della vigilia

P.Sousa, in conferenza, risponde alle voci di un presunto faccia a faccia con Kalinic, analizza il momento di forma della Fiorentina e "tocca" anche la prossima fermata, con la Juventus di Max Allegri. Un Sousa, all'apparenza, tranquillo.

Maran conferma la difficile fase del suo gruppo, ma non rinuncia a lottare per conquistare un ulteriore traguardo. "Certo, questo impegno arriva nel momento più sbagliato. In altre situazioni sarebbe stato più interessante giocarci la partita, magari con qualche pedina in più a disposizione per dare minutaggio a chi ha giocato meno". Questa la chiosa "Questa squadra sa reagire quando subisce un colpo"