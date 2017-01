Paulo Sousa: "Faccia a faccia con Kalinic? Tutto inventato"

fonte: La Nazione

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno della Fiorentina, in Coppa Italia, contro il Chievo Verona. Queste le sue parole: "L’unica finalità è vincere la partita, visto che è uno scontro diretto dove chi vince passa. Vogliamo come sempre essere migliori dei nostri avversari e passare il turno".

"Cerco di essere il più focalizzato possibile su quello che posso controllare, cioè allenamento e miglioramento individuale costante. Cerco tutti i giorni di chiedere ai giocatori la capacità di essere focalizzati nel loro lavoro e nel loro progresso, per dare il meglio di loro per la Fiorentina. Mercato cinese droga il mercato? E’ un mercato distinto dagli altri, che ha una grande capacità economica, che sta cercando di portare i migliori giocatori nel loro calcio per far crescere il loro calcio. E’ un mercato diverso”.

“Cercheremo di lavorare con i giocatori a disposizione per provare a migliorarli e vincere le partite. Riguardo gli eventuali sostituti di Kalinic ho già parlato a lungo su questo facendo la mia analisi poi tocca alla società di prendere le sue decisioni”.

Poi ci tiene a precisare le voci sul presunto faccia a faccia con l'attaccante croato: "Non mi piace parlare molto di questo, però io sono uno degli interessati. E’ tutto inventato, principalmente su di me. In questo anno e mezzo che sono qua cerco di capire queste situazioni. Credo che questi personaggi che inventano notizie lo fanno per manipolare i nostri tifosi e inventare false notizie. Ribadisco: è tutto inventato”. E aggiunge: “Non mi sentirei certo tradito dalla eventuale cessione di Kalinic perchè non ho mai detto che l’acquisto di Kalinic è stato indirizzato da me. L’anno scorso inizialmente spendevo tantissimo tempo a collaborare nella ricerca di giocatori che potessero migliorare la capacità nel campo. Quest’anno sono stato molto chiaro sul mio ruolo da questo punto di vista”.

Sul rinvio della partita con il Pescara: "La forma fisica dei ragazzi sta bene, i ragazzi sono tornati bene, dimostrando molta intensità. Il rinvio è stato un fatto, non è che si può recriminare o essere contenti, è un fatto”.

Riguardo le condizione fisiche dei singoli: "Speriamo di recuperare Astori per averlo contro la Juventus. Sta migliorando perciò spero che possa tornare ad allenarsi presto con noi”.