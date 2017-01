Verso Fiorentina-Chievo: in Coppa Italia solamente due i precedenti

Photo by " Amici del Chievo Verona"

Torna la Coppa Italia. Alle 17:30 scenderanno in campo Fiorentina e Chievo, match valido per un posto ai quarti di finale. Per i ragazzi di Paulo Sousa è la prima sfida stagionale del 2017, mentre i veneti vogliono assolutamente riscattarsi dopo la pesante batosta subita in casa contro l'Atalanta. La vincente andrà ad affrontare il Napoli al San Paolo, motivo in più per rendere questa partita ancora più viva ed emozionante.

Entrambe le squadre vogliono far bene in questa competizione, e i due allenatori cercheranno di mettere in campo la miglior formazione possibile. Ovviamente ci saranno delle piccoli rotazioni, senza smuovere più di tanto il tasso tecnico. Paulo Sousa sarà privo di due pilastri come Rodriguez e Astori, e toccherà alla coppia Tomovic-De Maio proteggere Tatarusanu. Sulle fasce largo al messicano Salcedo e al croato Milic. In mediana solamente Badelj ha il posto assicurato, mentre Sanchez e Vecino si battono per una maglia da titolare. Ilicic partirà dal primo minuto nonostante qualche acciacco fisico, e a completare una trequarti ricca di qualità e gioventù ci saranno i "canterani" Bernardeschi e Chiesa. In attacco spazio a Babacar, con Kalinic tenuto a riposo in vista della Juventus, Cina permettendo. Sarà un 4-2-3-1 alla "portoghese", un sistema di gioco al quale Sousa sta lavorando sempre di più per perfezionarlo. Grande attesa per il giovane Chiesa, sempre più idolo della tifoseria e pilastro dell'attacco fiorentino. Il classe '97 ha dimostrato personalità e voglia di sfondare, ha praticamente soffiato il posto da titolare al più quotato ed esperto Tello. Saranno lui e Bernardeschi le spine nel fianco della difesa avversaria.

Il grande Enrico Chiesa in compagnia del figlio Federico.

Il Chievo di Maran, invece, vuole riscattare il pesante 1-4 subito dall'Atalanta nell'ultima partita di campionato. Frey e Gobbi sulle fasce, con l'ex Gamberini in coppia con Spolli a protezione dell'intoccabile Sorrentino. Centrocampo tecnico e muscolare formato da Izco, Radovanovic, e Castro, con Birsa a supporto del duo d'attacco composto da Floro Flores e Inglese. Sarà un 4-3-1-2 mascherato, all'occorrenza può anche trasformarsi in un 4-3-3 o in un più coperto 4-4-2. Prova del riscatto per Birsa, ultimamente apparso sottotono.

Fiorentina e Chievo hanno tutte le carte in regola per dar vita a un match divertente e combattutto. Di fronte abbiamo la qualità e la gioventù dell'attacco fiorentino, dall'altra l'esperienza e la solidità di una squadra che fa del reparto difensivo la sua arma migliore. Chi riuscirà a spuntarla? Sulla carta è inevitabile che i padroni di casa siano favoriti, ma il Chievo ha dimostrato più volte che sa giochersela anche contro le grandi.

Solamente due precedenti in Coppa Italia tra le due squadre. Il primo confronto è targato gennaio 2010, match vinto dalla Fiorentina per 3-2 grazie alla doppietta di Adrian Mutu e al goal di un giovanissimo Babacar. Per i clivensi, invece, in goal Granoche e Bentivoglio.

L'ultimo e più recente precedente risale al 2014, gara sempre valida per gli ottavi di finale. Ancora una volta fu la Fiorentina a trionfare grazie ai goal di Joaquin e Rebic.