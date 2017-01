Il punto sul mercato viola

Sportiello impegnato con la maglia dell'Atalanta

La Fiorentina pare essere in dirittura d’arrivo nella trattativa per portare Marco Sportiello in viola. Trattativa accelerata per evitare che si possa inserire il Genoa che deve sostituire Perin dopo il grave infortunio. Il portiere dell'Atalanta ha dunque deciso di accettare l'offerta e adesso resta da trovare l’intesa con la società orobica, disposta a trattare il giocatore sulla base del prestito con diritto di riscatto a circa 6 milioni di euro. Un ottimo acquisto: estremo difensore affidabile, giovane e italiano. Nel caso si concretizzasse il suo arrivo la viola si ritroverebbe in rosa più portieri che difensori ma questo è un altro discorso. Basterà cedere Lezzerini in prestito.

Inoltre, il club viola, avrebbe offerto 4 milioni di euro per Joaquín Ardaiz, centravanti classe ’99 titolare del Danubio, squadra del campionato uruguayano. Prima punta, mancino e forte fisicamente.

Infine, rimanendo nel reparto d'attacco, il Tianjin allenato da Fabio Cannavaro è sceso dai precedenti 45 a 30 milioni. Stando a quanto filtra, il Tianjin avrebbe recepito lo stop dato dal governo cinese agli investimenti folli all'estero nel mondo del calcio. Decidendo, di conseguenza, di abbassare la proposta per Kalinic, al quale resta un'offerta intorno ai 10-12 milioni a stagione per 4 anni. Troppo poco per cedere uno dei migliori centravanti del nostro campionato? Assolutamente si, a parer mio. Che credo conti quanto le proteste del Chievo Verona ieri sera dopo il rigore concesso in pieno recupero.