Ufficiale - Fiorentina, arriva Sportiello dall'Atalanta

Ufficiale - Fiorentina, arriva Sportiello

Marco Sportiello è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere, tentato anche da Napoli e Roma in estate, approda alla corte di Paulo Sousa, per riscattare la non esaltante parentesi nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atalanta. Il numero uno di Desio arriva in viola con l'intento e la voglia di giocarsi, dopo un fisiologico periodo di inserimento, il posto da titolare con Tatarusanu. Mentre la società gigliata si è assicurata, per il momento in prestito, un portiere di sicurissimo affidamento per il futuro, la Dea, nel frattempo, si è cautelata con l'arrivo di Pier Gollini, ex Verona e Manchester United,

Il comunicato della società viola - ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello dall’Atalanta BC. Sportiello è nato a Desio il 10 maggio del 1992, nelle ultime quattro stagioni ha indossato la maglia della squadra orobica collezionando 84 presenze in serie A.

Le chanche dell'estremo difensore di Desio - L'obiettivo, in questa prima parte di parentesi gigliata, sarà quello di ambientarsi il prima possibile, per poi guardare ed insidiare il posto da titolare conservato in queste gare da Ciprian Tatarusanu. Nonostante le discrete prestazioni del portiere rumeno, Sportiello arriva a Firenze per giocarsi le sue carte e, inoltre, per garantire un futuro alla società viola nel reparto una volta che il trentenne Tatarusanu saluterà il capoluogo toscano, in estate o in un futuro prossimo.