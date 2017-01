Google Plus

Fiorentina - Kalinic vicino all'addio

Nikola Kalinic sta per cedere alla proposta dei cinesi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, manca ormai pochissimo al trasferimento dell'attaccante croato alla corte di Fabio Cannavaro al Tianjin.

Questa mattina, dall'entourage del centravanti croato, infatti, è filtrata la disponibilità ad accettare la ricchissima proposta di contratto presentatagli dai cinesi del Tianjin: un quadriennale da 10 milioni a stagione netti, che con i bonus possono arrivare a 12.

In giornata la Fiorentina incontrerà gli intermediari dell'operazione (va registrato che il d.t. viola Pantaleo Corvino ha lasciato Milano ed è rientrato a Firenze).

Kalinic ha una clausola di risoluzione con la Viola fissata a 50 milioni, ma l'impressione è che anche per una decina di milioni in meno l'affare si farà. L'offerta cinese è già arrivata a 38 bonus compresi e non è escluso che salga a 40 milioni: nel pomeriggio sono previsti nuovi contatti tra le parti.