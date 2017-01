Fiorentina- Adios Capitano?

“In questi mesi non ho ricevuto nessuna telefonata da parte della Fiorentina e questo comportamento mi fa pensare che ormai al club non interessi più formulare una proposta di rinnovo per Gonzalo. Da tempo peraltro stiamo valutando varie proposte e sono certo che entro un mese definiremo tutto con una nuova squadra. Sui nomi non voglio dire nulla; quello però che posso confermare è che in tanti hanno chiesto informazioni su Gonzalo e dopo la prestazione di domenica contro la Juventus a maggior ragione.” Queste le dichiarazioni odierne di Jose' Raul Iglesias, agente di Gonzalo Rodriguez, al quotidiano La Nazione. Adesso le ipotesi restano due per la Fiorentina: vendere immediatamente Gonzalo Rodriguez per fare cassa, ma il dovere di trovare in breve tempo un degno sostituto, oppure perdere il difensore spagnolo al termine della stagione a parametro zero.