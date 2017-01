Serie A - Kalinic: "Resto alla Fiorentina"

twitter.com

Nikola Kalinic non si muove da Firenze.

Kalinic continuerà ad indossare la maglia della Fiorentina con buona pace dei corteggiatori cinesi. L' annuncio è del diretto interessato, che rispedisce al mittente la corte del Tianjin Quanjian . Il bomber croato, a 'Sportske Novosti', giura amore ai viola: "Resto alla Fiorentina, è una mia decisione. Voglio giocare in Italia, continuando a farlo nel club in cui sono stato per 2 anni e in cui mi trovo bene". Kalinic spegne in un colpo solo i rumors che lo davano pronto a volare in Cina: "C'è stata un'enorme pressione sul mio trasferimento - sottolinea - tutti mi spingevano lì, la stampa è come se si fosse voluta sbarazzare di me. Ma non la Fiorentina e i suoi tifosi". Poi la puntualizzazione: "Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto andare, naturalmente quando ho ricevuto l'offerta ho riflettuto, ma non ho mai espresso la volontà di partire". Capitolo chiuso dunque, Kalinic resta a Firenze: "Non so quanto il Tianjin abbia proposto alla mia società, io ho ricevuto un'offerta e ho deciso di rimanere. E' la mia scelta finale".

Uno, cento, mille Nikola. Perche' i soldi possono comprare tante cose ma non la passione.