Chievo - Fiorentina diretta, LIVE Serie A 2016/17 (18.00)

Tatarusanu mantiene il posto da titolare anche dopo l'importante acquisto di Sportiello, che non trova spazio neanche a Firenze. Si rivede Salcedo nel trio di difesa assieme a Rodriguez ed Astori. Il messicano è comunque in ballottaggio con Tomovic e Sanchèz (match-winner dell'andata). Chiesa confermatissimo dopo il gol alla Juventus, poi Badelj e Borja Valero a gestire il centrocampo. Ancora titolare anche Olivera. Torna Ilicic dietro la punta assieme a Bernardeschi. Kalinic non va via, ma è squalificato e non ci sarà, al suo posto Babacar.

FIORENTINA (3-4-2-1) : Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Chiesa, Borja Valero, Badelj, Olivera; Ilicic, Bernardeschi; Babacar

Il solito Sorrentino a difendere i pali della porta del Chievo Verona, dopo la prestazione strabiliante di Milano. Si rivede Cacciatore in difesa, per un quartetto tutto italiano assieme a Gamberini, Dainelli e Gobbi. De Guzman è stato provato da regista vista l'assenza di Radovanovic, ma ha problemi con l'influenza e potrebbe essere sostituito da Bastien, il quale potrebbe trovare titolarità anche al posto di Cacciatore. Interni di centrocampo i due argentini Castro e Izco. Torna Birsa a fare da trequartista, dietro a Pellissier e Meggiorini. Attenzione ad Inglese che scalpita per giocare dal primo minuto.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2) : Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, De Guzman, Izco; Birsa; Pellissier, Meggiorini

Qui le parole del pre-partita di Sousa.

Sirene inglesi invece per Mauro Zarate, ormai ad un passo dal passare al Watford di Mazzarri e del patron Pozzo. Non sarà convocato difatti per la partita contro il Chievo Verona, al pari di Kalinic che deve scontare una giornata di squalifica, al suo posto Khouma Babacar, supportato da Ilicic che dovrebbe ritrovare posto dal primo minuto, idem per Salcedo. Confermati Chiesa ed Oliveira sulle fasce.

Le voci che portavano Kalinic in Cina si sono definitivamente spente, grazie ad una dichiarazione dello stesso croato, che ha affermato di voler restare alla Fiorentina e di aver rifiutato una importante offerta di contratto pur di giocare ancora con i Viola e in Serie A. Qui le parole del numero 9.

La Fiorentina si trova momentaneamente in nona posizione, in lizza per un posto in Europa League a cinque lunghezze dall'Atalanta settima e a pari punti con il Torino ottavo, ma con una partita da recuperare contro il Pescara all'Adriatico.

Dopo l'entusiasmante vittoria contro la Juventus, la Fiorentina si prepara ad affrontare l'ostica sfida del Bentegodi, campo mai facile da espugnare vista la solidità difensiva e tattica che il Chievo Verona ha sempre messo in mostra in questi anni di Serie A.

QUI FIORENTINA

Qui le parole dell'allenatore Maran riguardo la partita.

Le buone notizie vengono dai recuperati. Per la gara contro la Fiorentina Maran potrà riavere fra i disponibili: Birsa, Cacciatore ed Hetemaj. Il primo è sicuro partente dal primo minuto, Cacciatore invece è in ballotaggio con il giovane Bastien. Per Hetemaj invece ancora tutte le precauzioni del caso, siederà in panchina. Sarà in campo anche Castro nonostante le voci che lo vedono ormai prossimo ad un trasferimento a Torino, sponda granata.

Il 3-1 di Milano però, sommato all'1-4 del Bentegodi nella giornata precedente contro l'Atalanta, e al 3-1 in trasferta contro la Roma, porta alla luce una statistica negativa di 10 gol subiti e 3 fatti nelle ultime tre giornate. C'è da dire comunque che i tre avversari sono tre delle squadre più in forma del campionato, con la Roma diretta inseguitrice della Juventus, l'Atalanta rivelazione del campionato e l'Inter che con Pioli ha trovato continuità di risultati.

Il Chievo Verona viene dalla sconfitta per 3-1 a Milano contro l'Inter, in una gara in cui i nerazzurri hanno avuto il pallino del gioco per tutti i 90', ma in cui i clivensi erano stati cinici nel passare avanti con l'eterno Pellissier praticamente alla prima occasione. Partita che comunque ha fatto uscire a testa alta gli uomini di Maran nonostante il risultato negativo.

QUI CHIEVO VERONA

Benvenuti amici di Vavel Italia alla diretta live della sfida di Serie A 2016/17 fra Chievo Verona e Fiorentina, gara valida per la ventunesima giornata.