Fiorentina, le scelte di Sousa: assente Gonzalo per infortunio, Zarate non convocato

A caccia di conferme, soprattutto in esterna, dopo l'affermazione del Bentegodi contro il Chievo. La Fiorentina di Paulo Sousa scende a Napoli, al San Paolo, andando alla ricerca di una maturità quasi mai conseguita del tutto, ma soltanto sfiorata svariate volte. Nel catino di Fuorigrotta, tuttavia, i gigliati non avranno vita facile, contro un Napoli imbattuto da più di dieci gare e, inoltre, non potranno contare sul proprio leader maximo difensivo, Gonzalo Rodriguez, costretto ai box.

“Gli accertamenti odierni eseguiti all’atleta Gonzalo Rodriguez hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo bicipite femorale sinistro. Sono già iniziate le terapie del caso che proseguiranno fino al prossimo controllo tra 10 giorni” il comunicato ufficiale della società viola a riguardo. Il centrale ex Villarreal non è l'unico a saltare la trasferta in terra partenopea, con il tecnico portoghese che ha deciso di fare a meno, definitivamente, di Mauro Zarate, sempre più vicino alla cessione.

Tra turnover e voglia di portare a casa la semifinale di coppa, Sousa non dovrebbe distaccarsi di molto dall'undici schierato sabato pomeriggio al Bentegodi contro i clivensi. Torna sicuramente Kalinic, squalificato in campionato, dal primo minuto, con Bernardeschi e Borja Valero che potrebbero e dovrebbero agire alle sue spalle. Difficile che il portoghese schieri sia Chiesa a destra che Tello a sinistra, con uno dei due che rifiaterà: Olivera scalpita sulla corsia mancina. Badelj, Cristoforo e Vecino si giocano due posti a centrocampo. Tomovic, Astori e De Maio i favoriti per una maglia da titolare davanti a uno tra Sportiello e Tatarusanu.

La lista dei convocati di Sousa: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.