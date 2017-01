Lega Pro: semifinali e finale playoff a Firenze

lo stadio Artemio Franchi di Firenze

Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha parlato in occasione del Consiglio Direttivo che si è tenuto ieri presso la sede della Lega Pro a Firenze. Novità riguardante i playoff, semifinali e finale: “Si terranno dall’8 al 18 giugno in un’unica città, che diventerà sede permanente. Sarà Firenze, il teatro delle gare dei playoff. Città dove ha sede la Lega, che nasce con Artemio Franchi, e che riflette la tradizione del nostro campionato, che è quello della storia dei Comuni d’Italia. La Final Four Berretti, invece, verrà disputata a Prato”.

Sempre riguardo lo stadio di Firenze ma parlando di campionato, domenica 29 gennaio il Carnevale di Viareggio arriva al Franchi. Tante le promozioni attive per permettere alle famiglie di partecipare numerose. Per l’occasione è attiva infatti una speciale promozione di biglietteria dedicata ai tifosi Under 14: per loro è previsto, con l’acquisto contestuale di un biglietto da parte di un accompagnatore, l’ingresso gratuito in Curva Fiesole e Curva Ferrovia, il biglietto a 1 euro in tutta la Maratona e nei Parterre di Tribuna e a 2 euro in tutti gli altri settori di Tribuna.

Anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Firenze è stato rivolto un invito dedicato; gli studenti potranno assistere al match al costo di 1 euro in Ferrovia e Maratona mentre ai loro accompagnatori il biglietto costa 5 euro in Ferrovia e 10 euro in Maratona; per partecipare si invitano gli Istituti a contattare la biglietteria ufficiale all’indirizzo [email protected]