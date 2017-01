Fiorentina - Idea Saponara

Riccardo Saponara in azione con la maglia dell'Empoli (Getty Images)

Come riportato da gianlucadimarzio.com sarebbe in corso una trattativa a sorpresa tra Fiorentina ed Empoli per portare in viola Riccardo Saponara.

Le parti sono in contatto per cercare di chiudere nelle prossime ore. Un vero e proprio blitz di Panteleo Corvino. La cifra dell’operazione dovrebbe essere compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Intanto il fantasista dell'Empoli non parteciperà alla sfida contro il Crotone per una distorsione alla caviglia.

Nei prossimi giorni sapremo realmente se l'affare andrà in porto o se sono soltanto voci, quello che è certo è che Saponara, classe 1991, andrebbe ad inserirsi tra i trequartisti/ali che, solitamente, agiscono alle spalle dell'unica punta. Oltre che ad infoltire il gruppo di italiani che vestono la casacca viola e che potrebbero ambire alla Nazionale maggiore (Sportiello, Astori, Bernardeschi e Chiesa).