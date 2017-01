Fiorentina - L'ora di Sportiello

Sportiello durante il riscaldamento pre-partita

Come riportato dal sito ufficiale della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che l’atleta Ciprian Tatarusanu non sarà disponibile per la gara di domani contro il Genoa a seguito di lombalgia comparsa durante l’allenamento di oggi. Gli accertamenti già eseguiti hanno escluso patologie significative, tuttavia sono necessari riposo e cure del caso per ridurre la sintomatologia dolorosa". Probabile esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Sportiello.

Questi i convocati per la sfida contro il Genoa: Astori, Badelj, Bernardeschi, Cerofolini (numero 22), Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.