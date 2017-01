ACF Fiorentina: Saponara si presenta, Corvino chiude le porte a Caceres

Saponara subisce un intervento | Source: pianetaEmpoli

Riccardo Saponara si presenta ufficialmente come nuovo calciatore della Fiorentina. Il forte trequartista ex Empoli, che in passato ha anche vestito la maglia del Milan, non ha nascosto la sua gioia di vestire la maglia viola, seconda chance per confermarsi finalmente come uno dei più brillanti centrocampisti del panorama calcistico italiano. "L'esperienza al Milan è stata sicuramente positiva, - ha raccontato Saponara a firenzeviola.it - perché mi ha aiutato a maturare, ora però sono pronto. Ringrazio il presidente dell'Empoli, Corso, ed il mister per l'opportunità. Il mio sogno? Vestire la maglia della Nazionale".

Molto convinto, Saponara, soprattutto quando c'è da parlare dei suoi obiettivi, a lungo raggiunti ma spesso sfumati a causa di qualche blackout di troppo. Giunto al Milan come uno dei volti del nuovo ciclo italiano, il trequartista non è riuscito a confermarsi, a causa anche di un periodo non proprio brillantissimo del Diavolo. Con l'Empoli, Saponara ha però ritrovato se stesso, brillando sotto la gestione Sarri ed illuminando i toscani grazie anche al lavoro certosino di Giampaolo. Nonostante la prima parte d'anno sottotono, comunque, il ragazzo di Forlì non ha fatto disinnamorare Corvino, pronto ad assicurarsene le prestazioni.

Con l'acquisto di Saponara, prestito con diritto di riscatto, si potrebbe concludere dunque il mercato della Fiorentina, che non ingaggerà Caceres. L'esterno uruguayano, ex Juve, non convince infatti né Corvino né Sousa, che difficilmente accetterà di allenare un calciatore spesso falcidiato dagli infortuni, considerando soprattutto la bontà di interpreti sulle fasce. In uscita, invece, ceduto Diks al Vitesse, club che sicuramente darà al terzino più chance per giocare.