Fiorentina - Emergenza infortuni

© Getty Images

Situazione infortuni delicata in casa Fiorentina. Federico Chiesa non ha svolto esami, tuttavia resta in dubbio per Pescara. È possibile che venga inserito nella lista dei convocati ma non sarà fra gli undici titolari. Discorso analogo per Ciprian Tatarusanu; nel caso non riuscisse a recuperare ancora spazio a Sportiello. Ancora out Gonzalo Rodriguez, e la notizia odierna è il forfait di Kalinic. Situazione non semplice per Paulo Sousa, dato che anche Bernardeschi e Astori non saranno disponibili per squalifica. La rifinitura del primo pomeriggio darà le ultime risposte al tecnico viola.

Molto probabile il ritorno di Tello dal 1’ nel recupero contro il Pescara, mentre davanti toccherà a Babacar.

Sul fronte mercato, dopo il no della Fiorentina, Martin Caceres va verso l’Inghilterra. Ancora senza contratto, l’uruguaiano, dopo l’esperienza alla Juve. Dal Regno Unito si fa sotto il Southampton, ma attenzione al Crystal Palace. Inoltre, sembra molto vicino alla chiusura il passaggio di Gilberto al Vasco da Gama. Ora il brasiliano è in prestito al Latina, rientrerà formalmente alla Fiorentina per un nuovo prestito al Vasco.