Voglia di migliorare e il sogno azzurro. Saponara traccia la via

Riccardo Saponara durante la sua presentazione in maglia viola

"La mia maturazione negli anni mi porta a pensare che questa sia l’occasione della mia carriera. Non vedo l'ora di cominciare". Si presenta così Riccardo Saponara, volto nuovo in casa viola dopo il mercato di gennaio.

"C’era stato già qualche flirt in passato con Corvino, ecco perchè gli amori ritornano”. Riguardo le condizioni fisiche: "Ho avuto una piccola distorsione alla caviglia, per il resto vedremo con i medici, ma non credo ci siano grossi problemi. Voglio tornare a lavorare sul campo. Ruolo? Ho sempre giocato dietro le punte, da trequartista, credo di esprimere lì le migliori mie qualità”.

“La Fiorentina è una grande squadra, una grandissima squadra, e sono molto felice di essere qui per sfruttare una grande occasione, non come ho fatto la prima volta al Milan. Il mio vero sogno è vestire la maglia della Nazionale, il mio sogno nel cassetto, non mi sento di dire di avere sogni di vestire altre maglie, perchè la Fiorentina lo è già" . Sugli allenatori del suo passato recente: "Sarri forse mi ha capito veramente, ha capito le mie qualità. Anche Giampaolo, ma più Sarri” .

“Mi fa impazzire Borja Valero ma anche Chiesa. Mi ha impressionato vederlo dal vivo. Qui c’è grande tasso tecnico e cercherò di migliorare”.

Andrea Della Valle? “L’ho conosciuto ieri allo stadio, mi ha detto che era molto soddisfatto per il mio arrivo, e che già da due anni mi seguiva con interesse. Con Paulo Sousa, invece, ho parlato e ora dobbiamo stilare il programma di lavoro”.

Le premesse sembrano buone. I prossimi quattro mesi ci diranno di più.