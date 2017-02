Fiorentina - Cosa resta del mercato?

Cosa resta del mercato? - Source: Gabriele Maltinti/Getty Images Europe

Mercato finito. Chiuso. Cosa rimane dunque in casa viola oltre agli arrivi di Sportiello e Saponara?

Capitolo Gonzalo Rodriguez. In caso di mancato rinnovo del contratto con la Fiorentina, da questa mattina (in regime di svincolo) sarà libero di accordarsi con un altro club, in vista della prossima stagione. Inter o un ritorno in Argentina le opzioni più quotate.

Badelj. E’ evidente che il centrocampista, non accettando il rinnovo e andando poi a svincolo nel 2018, sarà messo sul mercato. Roma e Milan rimangono vigili alla finestra.

Riccardo Saponara, colpo pregiato del mercato Viola. Fonte foto: Gazzetta.it

Infine è rimandato a Giugno il trasferimento di M’Bala Nzola dalla Virtus Francavilla alla Fiorentina. L’accordo tra le due squadre è totale, ma il calciatore ha rifiutato di essere girato in prestito al Parma, come proposto dalla Fiorentina. Il classe 1996 rimarrà in Puglia fino al termine della stagione, poi sarà un giocatore viola.