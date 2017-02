Pescara - Fiorentina diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buonasera da Davide Marchiol e da tutta la redazione di Vavel Italia. Benvenuti alla diretta live di Pescara - Fiorentina, recupero della diciannovesima giornata di Serie A 2016/17. Dopo la neve che ha costretto al rinvio lo scorso otto gennaio, questa volta si gioca.

La classifica di A.

Pescara Fiorentina diretta live

Qui Pescara

I biancazzurri vanno alla ricerca della prima vittoria sul campo in campionato, avendo finora raccolto tre punti solamente a tavolino. Un ruolino insufficiente per correre verso una salvezza al momento molto lontana.

Il mercato ha aiutato in buona parte: sono arrivati giocatori giovani e vogliosi di esprimersi a buon livello, così come altri esperti e navigati. Oddo dovrà trovare il mix vincente.

Pescara impegnato a Milano. | Fonte: Getty Images

Caprari rientra in gruppo ma non dovrebbe trovar spazio dal primo minuto: si va verso la conferma, per dieci undicesimi, della formazione battuta dall'Inter per 3-0 a San Siro sabato sera.

La novità potrebbe essere lo spostamento di Biraghi al centro della difesa per sopperire all'emergenza, mentre davanti dovrebbe essere confermato Grigoris Kastanos nel tridente con Benali e Bahebeck.

L'undici abruzzese

Pescara Fiorentina diretta

Qui Fiorentina

Infortunati o non in condizione di scendere in campo Kalinic, Tatarusanu, Gonzalo e Saponara. Squalificati Astori e Bernardeschi. Un pareggio per 3-3 nell'ultima gara e una continuità che appare sempre più distante.

Questo il momentaccio che sta passando la Fiorentina, la quale questa sera dovrà cercare di strappare punti preziosi per riavvicinare la zona Europa League, mentre la Champions sembra già lontana.

Delusione viola contro il Genoa. | Fonte immagine: Lapresse

Pescara Fiorentina in diretta

Come anticipato, le assenze per Sousa sono tante e soprattutto sono pesanti. Porta e difesa sono inedite: Sportiello tra i pali, davanti a lui una linea a tre molto improvvisata con Tomovic, De Maio e Salcedo.

Meno danni al centrocampo, dove sono presenti Vecino e Badelj, con Borja Valero avanzato vicino a Ilicic e dietro all'unica punta Babacar. Sulle corsie vanno Tello e Maxi Olivera.

L'undici viola.

Pescara Fiorentina recupero Serie A

I precedenti

La storia del confronto sorride nettamente alla Fiorentina, che ha vinto tredici volte in venti confronti, perdendone solamente tre. Una di queste sconfitte si verificò al Franchi ed il penultimo precedente tra le due compagini (stagione 2012/13).

L'ultimo incrocio è infatti del 19 maggio 2013 e fu un nettissimo 5-1, la terza vittoria all'Adriatico nella storia della Viola. Il Pescara in Serie A non batte la Fiorentina dal 1945. Esiste un precedente del 1994 vinto dal Delfino, ma si trattava di Coppa Italia.

Pescara Fiorentina