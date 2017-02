Google Plus

Casa Viola - Source: Gabriele Maltinti/Getty Images Europe

Pantaleo Corvino crede in Cristian Tello. Questo è quello che riporta La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo è a Firenze in prestito per un anno, con riscatto a sei milioni e contro-riscatto a nove milioni e mezzo.

Sul fronte stadio, invece, la presentazione del progetto del nuovo impianto, con annessa Cittadella, non è ancora stata organizzata, dopo che era stata annunciata per il mese di gennaio. Il nuovo appuntamento potrebbe essere a metà febbraio, con una presentazione dei fratelli Della Valle insieme al sindaco Dario Nardella.

lnfine Nikola Kalinc. Il problema è il ginocchio sinistro. Gli accertamenti svolti nelle ore immediatamente seguenti avevano escluso lesioni serie, tuttavia il croato effettuerà probabilmente oggi una nuova rivalutazione clinica, quando la squadra si ritroverà per iniziare la preparazione in vista della trasferta di Roma. La sua presenza all’Olimpico resta sempre in forse anche se lui proverà a forzare i tempi nel caso gli ulteriori esami dovessero evidenziare un continuo miglioramento.