Roma - Fiorentina, le probabili formazioni

Foto: Roma/Facebook

Roma-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la ventitresima giornata di campionato in Serie A. La squadra di Spalletti cerca la vittoria consecutiva n.14 in casa per rispondere alla Juventus, che domani recupera la sfida con il Crotone, mentre la Fiorentina vuole continuare il periodo positivo delle ultime giornate.

Il tecnico giallorosso convoca Perotti (in panchina) e Salah, sconfitto nella finale di Coppa d'Africa. Dall'altra parte Paulo Sousa ritrova Gonzalo Rodriguez, però deve rinunciare agli acciaccati Kalinic e Saponara.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Maxi Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Babacar. All. Sousa.

Arbitro: Irrati