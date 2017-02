Fiorentina - Parla l'agente di Rodriguez: "Gonzalo? Nessuna novità"

Gonzalo Rodriguez

Ieri è tornato a parlare il procuratore del capitano Gonzalo Rodriguez. Ai microfoni di tuttomercatoweb ha ribadito che la storia del suo assistito in maglia viola sembra davvero al capolinea.

"Non ci sono novità. Mi spiego meglio, dopo i due incontri dello scorso novembre la Fiorentina non si è più messa in contatto con me. Si vede che il rinnovo di Gonzalo non interessa molto alla società".

Dunque si va verso lo svincolo, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre già in queste settimane, il difensore è libero di potersi accasare altrove e di programmarsi un futuro con un’altra maglia.

"Di sicuro, ha aggiunto il manager del giocatore, lo vogliono in tanti. Ho ricevuto diverse telefonate, ma ancora non c’è alcun accordo".

Tra gli scenari possibili: in Italia, Gonzalo piace all’Inter e in seconda battuta alla Roma mentre in Argentina c’è il San Lorenzo.

Vedremo quelli che saranno gli sviluppi della vicenda. Intanto, ieri sera, in tribuna era presente anche Piero Ausilio, ds dell'Inter. Bernardeschi e Chiesa (oltre a Manolas) gli osservati speciali. Perchè i gioielli viola fanno gola a molti.