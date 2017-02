Google Plus

Fiorentina - Convocati e probabile formazione

Questi i convocati viola per la sfida contro l'Udinese : Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Ghidotti (portiere n’33), Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Oliveira, Gonzalo, Salcedo, Saponara, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja, Vecino.

Torna Kalinic al centro dell’attacco, dopo essere stato assente contro Pescara e Roma mentre il nuovo acquisto Saponara partirà dalla panchina. Fuori per squalifica Sanchez. Al suo posto ballottaggio tra Salcedo e Tomovic, col primo in vantaggio. In porta tornerà Tatarusanu e la linea difensiva sarà completata da Gonzalo Rodriguez e Astori.

Sulla linea mediana avanti col trio formato da Vecino, Badelj e Borja Valero. Attenzione, però, alla variabile Cristoforo. Sull’out di sinistra Maxi Olivera e Federico Chiesa sulla destra. Bernardeschi probabilmente agirà a supporto di Kalinic libero di svariare.

Una buona formazione che, contro un avversario decisamente alla portata, dovrà centrare la vittoria per scordarsi la sconfitta di Roma e tornare a marciare come prima della trasferta dell'Olimpico.