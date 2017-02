Fiorentina - Udinese diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Artemio Franchi - Fonte: panoramio.com

Si gioca all'Artemio Franchi, impianto da 47.290 posti a sedere situato a Firenze

D​elneri sceglie il 4-3-3. Tra i pali Karnezis, difesa formata - destra verso sinistra - da Widmer, Danilo, Felipe e Samir. Halfredsson play basso, Jankto e Fofana mezz'ali. Davanti Thereau e De Paul supportano Zapata

Thereau stacca di testa - Fonte: @petrussifotopress

L'Udinese va a folate; adesso bene, adesso un po' meno. L'ultima uscita con il Chievo non è stata particolarmente brillante, poche occasioni, tanta legna ed uno scialbo 0-0. Gli uomini di Delneri navigano in acque sicure: il 12^ posto con 29 punti all'attivo non fa paura, data anche la sterile lotta salvezza che Pescara, Crotone e Palermo stanno imbastendo. Nelle ultime 5 uscite; 3 sconfitte, una vittoria ed un pareggio. Ma due delle tre sconfitte sono arrivate contro big coma Roma ed Inter. Gli strappi di Fofana, il killer instinct di Thereau, ostacolo Fiorentina. Al Franchi per la battaglia

Le parole di Delneri

Sousa vara il 3-4-2-1. In porta Tatarusanu, trittico difensivo formato da Tomovic, Rodriguez ed Astori. Frangiflutti di centrocampo Vecino e Badelj, Chiesa e Maxi Oliveira ai lati. Bernardeschi e Valero alle spalle di Kalinic

Bernardeschi in azione - Fonte: violachannel

La Fiorentina cerca risposte dopo la disfatta dell'Olimpico. La squadra di Sousa è apparsa nettamente sottotono, imbrigliata dal gioco della Roma e caduta sotto i colpi di una compagine nettamente superiore, almeno per quanto visto. L'ottavo posto non soddisfa, la zona Europa è distante 5 punti mentre il treno Champions ne ha 13 di vantaggio. I viola - comunque - sono in crescita; nelle ultime 5 uscite si contano 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Adesso arriva il momento topico della stagione, torna l'Europa League ma soprattutto bisogna correre in campionato. L'Udinese è il primo step.

Sousa in conferenza stampa

Bernardeschi e Badu - Fonte: vavel.com

Sono 81 i precedenti totali. Comandano i gigliati con 36 vittorie, ne conta 20 l'Udinese mentre sono 25 i pareggi. L'ultimo head to head è stato giocato al Friuli e risale al settembre dell'anno passato. L'Udinese accarezzó il vantaggio con Zapata e Danilo, ma venne sempre ripreso; prima da Babacar, poi da Bernardeschi che realizzò dal dischetto.

Maurizio Mariani - Fonte: avellino-calcio.it

Arbitra Maurizio Mariani coadiuvato da Tonolini e Liberti, quarto uomo Marrazzo. Addizionali di porta i signori Tagliavento e Abbattista

