Borussia Moenchengladbach - Schippers: "Fiorentina tra le più forti"

Schipper: "Fiorentina tra le più forti"

In vista della gara di giovedì di Europa League tra Borussia Moenchengladbach e Fiorentina, l’amministratore delegato Stephan Schippers ha parlato al sito ufficiale della società tedesca:

“Ovviamente sono molto contento per quello che abbiamo fatto, si è un buon inizio. Grazie anche al nostro nuovo allenatore Dieter Hecking. Dobbiamo continuare a fare bene e vincere partita dopo partita”.

Quante possibilità ci sono di passare il turno?

“Non ha senso dire adesso quante possibilità abbiamo, sicuramente vogliamo andare avanti nella competizione. La Fiorentina è sicuramente una delle squadre più forti di questa edizione. Si tratta di un club con grande tradizione e l’Europa League è una competizione speciale per loro, proprio come lo è per noi. Sicuramente sarà una sfida emozionante. Giocare contro le squadre italiane è sempre difficile e ci sarà bisogno di due prestazioni al top. A questo proposito mi fa piacere che la squadra sia in crescita ancora una volta e so che i giocatori sono pronti per mettere assieme due grandi partite per i tifosi e passare il turno”.

Questo il calendario completo dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì 16 febbraio:

Ore 17: Krasnodar-Fenerbahce

Ore 19: Az-Lione

Borussia Moenchengladbach-Fiorentina

Rostov-Sparta Praga

Gand-Tottenham

Olympiacos-Osmanlispor

Celta-Shakhtar

Ludogorets-Copenaghen

Astra-Genk

Ore 21.05: Paok-Schalke

H.Beer Sheva-Besiktas

Villarreal-Roma

Manchester United-St.Etienne

Anderlecht-Zenit

Legia-Ajax Athletic-Apoel