Saponara: "A Firenze affetto sorprendente"

Riccardo Saponara il giorno della sua presentazione

Un trasferimento immediato, quasi improvviso e sorprendente, quello di Riccardo Saponara alla Fiorentina. Concretizzatosi nelle ultime battute di mercato, il fantasista ex Empoli ha oggi parlato relativamente a quel trasferimento.

“È stato tutto molto veloce. In realtà sapevo da qualche giorno di un possibile interesse della Fiorentina nei miei confronti, ma non credevo che sarebbe arrivata un’offerta né tanto meno che avrebbe portato a una mia cessione. Ma sono contento che l’Empoli, e gliene sono grato, mi abbia dato questa possibilità. A Firenze ho trovato un affetto sorprendente. Sabato sono rimasto sbalordito dall’ovazione del Franchi al mio ingresso in campo. Ora dovrò ripagare tutta questa fiducia e quella della società che ha deciso di investire su di me non certo nel periodo migliore della mia carriera”. Queste le parole di Saponara, ultimo acquisto viola, riportate dal Tirreno.

Intanto, sul fronte mercato, sembra ormai certa la partenza di Toledo. Come riportato dal Corriere dello Sport il Deportivo Maldonado, club di appartenenza, ha interesse che l’esterno vada a giocare per cui sta valutando le offerte di Lanus e Velez dall’Argentina e del San Paolo dal Brasile. Toledo lascerà la Fiorentina senza aver mai giocato un minuto in prima squadra. Un primato di cui andare fieri.