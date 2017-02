Gonzalo Rodriguez, sarà blucerchiato il tuo futuro?

Gonzalo Rodriguez-Fiorentina, è gelo

Il contratto in scadenza questa estate difficilmente verrà rinnovato da Gonzalo Rodriguez e dunque il divorzio sembra ormai inevitabile. Le strade della Fiorentina e del difensore argentino non sembrano potersi congiungere ed il futuro del difensore di Buenos Aires è sempre più lontano dal capoluogo toscano.

I motivi del gelo tra le parti sono presto detti: il capitano viola ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione da 1.8 milioni di euro. Da mesi il suo procuratore, Raul Iglesias, tratta il prolungamento, ma le ultime notizie che giungono sono fortemente scoraggianti, portano tutte in direzione dell'addio: come annunciato dallo stesso agente, la Fiorentina avrebbe offerto il 25% in meno di stipendio a Gonzalo, ovvero 1.4 milioni di euro netti l’anno poichè l'argentino, ormai con 33 primavere sul groppone, non appare più imprescindibile, un punto fisso della difesa viola. Non a caso nelle ultime uscite della Fiorentina, spesso il nome di Gonzalo non è apparso tra gli undici di pertenza, venendo preferito da gente la cui età anagrafica è molto più "leggera".

Il difensore avrebbe rinnovato senza alcun problema anche se l'offerta della sua attuale squadra fosse stata semplicemente pareggiata, in quanto Gonzalo Rodriguez ha da sempre espresso l'amore verso la maglia viola e verso la città di Firenze, giudicata da lui stesso come una seconda casa.

Di questa situazione potrebbe approfittarne la Sampdoria, forte corteggiatrice del difensore. L'attuale direttore sportivo dei blucerchiati, Daniele Pradè, ha sempre espresso il suo infinito gradimento verso Gonzalo, fin dai tempi in cui svolgeva il ruolo di DS proprio in Toscana e potrebbe materializzarsi a breve, nel giro di qualche settimana, un'offerta dei liguri che però difficilmente pareggierà la cifra di 1.8 milioni. La situazione è in continua e rapida evoluzione, quel che certo è che Gonzalo Rodriguez sarà uno dei prezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato.