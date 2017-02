Fiorentina-Gladbach, le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @Borussia

La Fiorentina si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach. Al Franchi, il calcio d'inizio della gara di ritorno (dopo l'1-0 Viola dell'andata) è fissato per le 21.05. Di seguito le formazioni ufficiali delle due compagini.

Paulo Sousa opta per il classico 4-2-3-1, senza particolari sorprese, avanzando Borja Valero da trequartista per confermare Vecino in mezzo, insieme a Badelj. Sanchez fa ancora il terzino destro, Astori e Gonzalo Rodriguez in mezzo, con Maxi Olivera sulla sinistra. Davanti Chiesa e Bernardeschi sono larghi, ai lati di Nikola Kalinic. Schieramento leggibile anche come un 3-4-2-1.

Fiorentina (4-2-3-1) - Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori, Maxi Olivera; Vecino, Badelj; Chiesa, Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa

Hecking risponde con il canonico e quadrato 4-4-2, con Sommer l'intoccabile tra i pali; difesa senza particolari novità, mentre in avanti al fianco di Stindl dovrebbe agire Hazard, per un attacco di tutta velocità. Possibile che sugli esterni ci siano Herrmann e Hofmann, anche se la disposizioni di questi ultimi e di Hazard possa variare.

Borussia Moenchengladbach (4-4-2) - Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Herrmann, Kramer, Dahoud, Hofmann; Stindl, Hazard. All. Hecking