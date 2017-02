Fiorentina - Torino diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti! Io sono Stefano Fontana e vi do il benvenuto ad una nuova diretta scritta in tempo reale, sempre su VAVEL Italia. Oggi seguiremo insieme il posticipo del lunedì di Serie A: a scontrarsi saranno Fiorentina e Torino, entrambi reduci da un periodo negativo. Come sempre, la cronaca scritta del match dello Stadio Artemio Franchi sarà in tempo reale. Calcio d'inizio previsto per le 20.45 agli ordini di Piero Giacomelli della sezione AIA di Trieste.

Uno scatto del Franchi in preparazione alla sfida di Europa League. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Il momento delle due squadre

Settimana da incubo per la Fiorentina: domenica, la sconfitta per 2-1 patita a San Siro contro il Milan (nonostante una buona prestazione) ha pregiudicato le speranze di qualificazione in Europa League. In settimana, poi, è arrivato un crollo ben più pesante: nel ritorno dei sedicesimi proprio di EL, i Viola sono andati avanti 2-0 sul Borussia Moenchengladbach, salvo poi farsi rimontare a cavallo dell'intervallo e perdere la qualificazione col 2-4 finale firmato dalla tripletta di Stindl.

L'umore è quindi dei peggiori a Firenze, con diversi addetti ai lavori che hanno iniziato a mettere in dubbio anche la posizione di Paulo Sousa, addossatosi pubblicamente tutta la colpa della disfatta. Per ora la società non muove nulla, ma la sensazione è che già a fine febbraio la stagione dei toscani non abbia più nulla da dire: la piazza utile per un piazzamento europeo sarà la sesta (considerato che la vincitrice della Coppa Italia sarà una tra Juventus, Napoli, Lazio e Roma, verosimilmente tra le prime cinque in campionato), attualmente dell'Inter a distanza di otto punti.

Uno sconsolato Sousa subito dopo l'eliminazione patita dal Borussia. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Discorso simile anche per il Torino: la squadra di Sinisa Mihajlovic continua ad essere caratterizzata da una tragica discontinuità, sia all'interno della stessa partita che nell'intera stagione. L'esempio più lampante è nelle due partite di campionato più recenti: col Pescara, avanti 5-0, i granata hanno subito tre gol in dieci minuti, rischiando una clamorosa rimonta. Una settimana dopo, invece, è arrivata la disfatta sul pur difficile campo della Roma, col 4-1 firmato dalla perla di Paredes.

La classifica condanna anche i piemontesi, lontani da qualsiasi preoccupazione di retrocessione (venti punti di vantaggio sul terzultimo posto) ma anche da qualsiasi ambizione europea (tredici quelli di distacco dall'Inter). Insomma, per non sperare in straordinari miracoli di fine stagione, oggi si gioca perlopiù per la gloria.

Sinisa Mihajlovic impegnato nella conferenza stampa prepartita. | fonte: twitter.com/TorinoFC_1906

Le ultime dal campo

Poche assenze ma importanti per Paulo Sousa: se il nuovo infortunio di Milic (frattura del setto nasale) non impone grandi stravolgimenti di formazione, diversa è la caratura della squalifica di Matias Vecino, che ha raggiunto il limite di ammonizioni contro il Milan, e soprattutto dell'infortunio di Federico Bernardeschi: il riacutizzarsi del trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra, tenuto a bada con delle infiltrazioni a partire dalla gara contro l'Udinese, costringe il talentino azzurro ad un turno di stop.

Sempre difficile cercare di leggere in anticipo le mosse del tecnico portoghese, che però dovrebbe verosimilmente riproporre il solito 3-4-2-1. Possibile vedere insieme Tomovic e Carlos Sanchez, con il colombiano riportato a centrocampo, ma attenzione alla concorrenza di Cristoforo che potrebbe soffiare il posto (ma non il ruolo) al serbo. A completare la difesa saranno Gonzalo e Astori, così come sono confermatissimi a centrocampo Federico Chiesa a destra e Badelj in zona centrale. Sulla mancina Oliveira sembra in vantaggio su Tello, mentre non dovrebbero esserci sorprese in avanti, con Borja Valero e Ilicic di supporto a Nikola Kalinic.

Uno scatto dagli allenamenti settimanali dei Viola. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Dall'altra parte, pronta la risposta di Sinisa Mihajlovic, che dovrà fare a meno ancora del condottiero Leandro Castan al centro della difesa, così come dei "colleghi" Carlao e Rossettini, che recupera solo per la panchina. Out anche Joel Obi, che ne avrà fino ad Aprile a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra.

Nel 4-3-3 del tecnico ex-Milan dovrebbe essere accantonato l'esperimento di De Silvestri come difensore centrale, per cui sembra favorito l'albanese Ajeti per far compagnia a Moretti. Ok invece Zappacosta e Barreca sulle due fasce. Al centro, torna a prendere le redini del gioco Valdifiori, con Benassi mezzala ed il solito ballottaggio che vede però Daniele Baselli nettamente favorito sui compagni di reparto Acquah e Lukic. Davanti, potrebbe arrivare una sorpresa: se Iago Falque e Andrea Belotti sono sicuri del posto, rischia l'esclusione dal primo minuto Adem Ljajic, a favore dell'emergente Boye.

L'allenamento di rifinitura del Torino. | Fonte: twitter.com/TorinoFC_1906

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Cristoforo, Badelj, Olivera; Borja Valero, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

3-4-2-1 | Fonte: vavel.com/it via footballuser.com

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic