Serie A, il posticipo: le formazioni ufficiali di Fiorentina - Torino

Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi per l'inizio del posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina di Paulo Sousa torna protagonista davanti ai suoi tifosi dopo la nefasta eliminazione di giovedì scorso in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach. Di scena in Toscana il Torino di Sinisa Mihajlovic, a caccia di una vittoria di prestigio dopo un periodo di flessione sia in termini di risultati e prestazioni che di motivazioni. Ad un'ora dall'inizio della sfida i due tecnici hanno reso note le scelte di formazione, con alcune sorprese nei rispettivi undici.

Sousa modella la sua squadra tornando alla difesa a quattro, che vedrà protagonisti Sanchez e Salcedo terzini ai lati di Gonzalo Rodriguez ed Astori. Due i mediani, come previsto, con Badelj accanto a Borja Valero. Chiesa ed Ilicic, sulla trequarti, ai lati di Riccardo Saponara, che agirà alle spalle di Nikola Kalinic unica punta.

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori, Salcedo; Borja Valero, Badelj; Chiesa, Saponara, Ilicic; Kalinic. All: Sousa.

Confermato invece il turnover in casa Torino, con Mihajlovic che preferisce Lukic e Boyè al posto di Valdifiori, apparso poco lucido nelle ultime uscite, e Ljajic. L'argentino compone il terzetto d'attacco con Iago Falque e Belotti, mentre il regista agirà in mezzo tra Benassi e Baselli in mediana. Zappacosta e Barreca ai lati di Ajeti e Moretti davanti ad Hart.

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Falque, Belotti, Boyè. All: Mihajlovic.