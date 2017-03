Fiorentina, parla l'agente di Gonzalo Rodriguez: "L'Inter? Sarebbe una bella occasione"

Esultanza di Gonzalo Rodriguez | Source: tuttomercatoweb.com

Grandi manovre difensive in casa Inter. In vista della prossima stagione, infatti, il club nerazzurro starebbe già sondando il terreno per assicurarsi le prestazioni di un interprete esperto del pacchetto arretrato, un profilo che consentirebbe a Murillo di crescere ancora e a Miranda di rifiatare in qualche gara. Accantonata, per il momento l'idea de Vrij, valutato trenta milioni dalla Lazio, il primo nome sulla lista di Ausilio sarebbe quello di Gonzalo Rodriguez, centrale trentaduenne attualmente in forza alla Fiorentina.

Accostato anche alla Roma, pronta ad assicurarsi l'ex Villarreal, il capitano della Viola non disdegnerebbe la destinazione milanese, come confermato anche dalle parole del suo agente: "L'Inter? Sarebbe una bella occasione - ha detto Iglesias a violanews.com - anche se per ora non ci sono stati contatti". Molto schietto, inoltre, sul rapporto con la Fiorentina: "La Fiorentina non mi ha chiamato per discutere del rinnovo, quindi io e Ricardo stiamo valutando altre opzioni“. Parole che non lasciano spazio a dubbi, con Gonzalo che molto probabilmente lascerà Firenze a parametro zero e a fine stagione. Escluso, infine, un possibile ritorno in patria: "“Adesso non è più una possibilità" ha detto.