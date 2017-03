Verso Fiorentina-Cagliari: Sousa rimodella la Viola?

Verso Fiorentina-Cagliari

Paulo Sousa ridisegna la sua Fiorentina. Il tecnico portoghese dovrebbe tornare alla versione con un unico trequartista di ruolo, a discapito dei due esterni con la rinuncia ad un difensore per schierare Tello. Quindi, Chiesa a destra, Bernardeschi sì a sinistra ma libero di accentrarsi per affiancare appunto Saponara, e con lui dare sostegno a Kalinic, il solito punto di riferimento offensivo. In questo caso l'escluso potrebbe essere Borja Valero. In difesa Gonzalo Rodriguez e Astori rimangono i due elementi portanti del reparto. Tomovic e Salcedo lavorano per avere una nuova possibilità ma il favorito sulla fascia destra continua ad essere Sanchez, mentre dall’altra parte è previsto il ritorno di Maxi Olivera.

Riguardo il mercato, invece, che fine farà Bernardeschi? "A fine stagione parleremo anche del suo rinnovo. Ha ancora due anni e mezzo di contratto e quindi c’è tempo per aspettare che termini il campionato" ha detto ieri Andrea Della Valle. La volontà è “blindarlo” provando a trattenerlo almeno per un’altra stagione. Aumentargli l’ingaggio e, magari, dargli la fascia di capitano possono essere due soluzioni ma molto dipenderà dagli obiettivi che gli verranno proposti.

Infine, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, difensore 19enne il primo, attaccante 17enne il secondo, sono i probabili prossimi acquisti di Corvino in area balcanica. Altri due giovani promesse provenienti dalla zona dove il d.g. viola sembra avere un canale preferenziale. Solo il tempo ci dirà se i due saranno i nuovi Jovetic, i nuovi Mazuch oppure soltanto due stranieri che toglieranno spazio a possibili giovani acquisti italiani.