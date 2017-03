Fiorentina, porte girevoli. Arriva Milenkovic

Fonte immagine: Tuttosport

Con il dilemma dell'allenatore, con una stagione da concludere e da salvare, la Fiorentina guarda al futuro. Dopo aver presentato e ufficializzato il progetto per il nuovo stadio - che sorgerà tra quattro anni - è tempo di pensare al mercato e a come cambiare una squadra che sembra aver concluso il proprio ciclo.

Gli instabili - Due giocatori che sembrano destinati ad abbandonare la compagine viola sono Ciprian Tatarusanu e Cristian Tello. Il portiere rumeno dovrebbe lasciare posto a Marco Sportiello, arrivato a gennaio ma tenuto finora in panchina; sembra però essere l'ex atalantino il portiere del futuro prossimo, anche se le prime uscite sono state tutt'altro che brillanti. L'esterno tornerà invece al Barcellona e non verrà riscattato, complice la crescita di Chiesa e le prestazioni altalenanti in un ruolo spesso non del tutto suo.

I grandi nomi - Da monitorare è la situazione relativa a Federico Bernardeschi, il cui futuro è ancora incerto. Le voci di mercato intorno al talento sono sempre più fitte: sembra essere la Juventus al momento la favorita, ma l'ipotesi di un'asta non è ancora scongiurata, anzi. Anche Kalinic potrebbe muoversi in estate, probabile un ritorno di fiamma dalla Cina. Nubi invece sul futuro di Gonzalo Rodriguez, alle prese con il rinnovo, ma anche con tante tentazioni.

Arriva Milenkovic - Intanto Corvino ha chiuso il primo colpo giovane: Nikola Milenkovic. Il difensore del Partizan vestirà il viola dall'estate, come confermato dal direttore generale serboMilos Vazura ad una radio locale: "Lo possiamo annunciare: Nikola Milenkovic nella prossima stagione giocherà in Italia. Dal prossimo 1 luglio il giocatore andrà alla Fiorentina, con la quale abbiamo trovato un accordo per 5,1 milioni di euro. L'intera cifra andrà al Partizan e non ci saranno percentuali sulla futura rivendita. Per la nostra società è uno dei colpi più importanti degli ultimi dieci anni. E su Milinkovic non c'era soltanto la Fiorentina, ma anche club come l'Amburgo ed altri ancora. Sono contento per il ragazzo, che si è comportato in maniera esemplare durante questa trattativa. E sono sicuro che non solo farà successo, ma avrà una grande carriera".

[fonte dichiarazioni: gianlucadimarzio.com]