Serie A: Kalinic segna ancora in extremis, Crotone battuto 0-1 al 90'!

Colpaccio esterno della Fiorentina, che allo Scida e contro un ottimo Crotone trova la vittoria grazie al secondo guizzo consecutivo di Kalinic nei minuti finali. Dopo la rete contro il Cagliari, infatti, il croato si ripete, battendo Cordaz al 90' e regalando tre punti importanti ai suoi, ancora in corsa per l'Europa League. Davvero ingiusta, comunque, la sconfitta del Crotone, vicino alla rete in più occasioni ma frenato dal palo e dalla malasorte.

Padroni di casa che scelgono un 4-5-1 copertissimo, con Stoian e Tonev sulle fasce ed il solito Diego Falcinelli in avanti. Con Cordaz in porta, difesa titolare composta da Rosi, Ceccherini, Ferrari e Mesbah. In mediana, Barberis, protetto dalle mezz'ali Crisetig e Rohden. Poche novità, invece, per gli ospiti, che piazzano il terzetto Sanchez-Rodriguez-Astori davanti a Tatarusanu. Kalinic unica punta, sorretto da Ilicic e Borja Valero. A centrocampo, infine, Chiesa e Tello affiancano i centrali Vecino e Badelj.

Gara subito molto intensa, con le due squadre pronte a darsi battaglia colpo su colpo. Al 3', infatti, immediatamente in evidenza Tello, che conclude alto nonostante l'ottima posizione. Il Crotone, dal canto suo, non disdegna proiezioni offensive, sfiorando la rete in più occasioni durante tutto il primo tempo: al 10' ci prova Falcinelli murato da Gonzalo Rodriguez, tre minuti dopo è invece improvvisa l'idea di Tonev, che non preoccupa però Tatarusanu. E' un buon momento, per i Pitagorici, che per tutta la fase centrale di frazione riescono a pressare la Fiorentina, riuscendo nel contempo a costruire azioni pericolose. Al 16' ancora pericolosissimo Diego Falcinelli, il cui tiro termina di poco alto, due minuti dopo manda altissimo Barberis, che non riesce a colpire sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Interrompendo il buon momento dei padroni di casa, alla mezz'ora break importante per la Fiorentina, che con Ilicic mancano la porta da calcio di punizione. Un minuto dopo è ancora pericolosissimo l'ex Palermo, che dalla destra lascia partire un tiro a giro bellissimo ed imprendibile per Cordaz, salvatosi grazie alla decisa respinta del palo alla sua destra. Continuando a premere, è Kalinic ad essere potenzialmente pericoloso, con una girata di testa poco pungente al netto dei fatti. La pressione viola, dunque, non si esaurisce fino al duplice fischio di Pairetto, con i ragazzi di Sousa spesso in pressione ma di fatto poco fortunati: al 37' ci prova Chiesa con un destro blando, tre minuti dopo sono invece due le occasioni mancate da Kalinic, che non riesce superare Cordaz. Conclude le ostilità della prima frazione, Badelj, che al 42' svirgola e manda lontanissimo dal portiere avversario.

Secondo tempo che riprende da dove s'era interrotto il primo, con Crotone e Fiorentina pronte a darsi battaglia. Al 47' è subito Rohden a concludere di poco alto, un minuto dopo è davvero inspiegabile, invece, l'errore di Falcinelli, che da ottima posizione non trova il gol. Riprendendosi dopo un inizio di seconda frazione sottotono, ancora Tello in evidenza, con un piattone troppo aperto che vanifica l'idea di Kalinic, bravo a tener palla nonostante la pressione di Ceccherini. I ritmi, seppur non altissimi, generano comunque un numero importante di azioni, con le due formazioni pronte a rispondersi colpo su colpo. All'ora di gioco sonoro palo colpito da Falcinelli, che di mancino non trova la porta, due minuti dopo è sempre Tello a presentarsi davanti Cordaz, non trovando però niente di diverso da una blanda conclusione.

Scivolando verso l'ultima parte di gara, non si placano le intenzioni offensive delle due squadre, spesso vicine alla rete ma manchevoli di quel plus che consentirebbe loro di passare in avanti. Al 72' clamorosa occasione per il Crotone: parata scellerata di Tatarusanu, pallone che resta vagante ed erroraccio a due passi di Trotta, che spara in bocca al portiere rumeno vanificando l'occasione più importante di gara. Un minuto dopo manca il colpo della beffa Kalinic, che di destro non riesce a battere Cordaz, mandando fuori.

Nei minuti finali ancora lo Zar pericoloso, con un mancino che non riesce a far esultare i tifosi toscani presenti. Il tentativo del croato è però solo il preludio all'incredibile gol che, al 90', gela lo Scida. Ancora una volta, come contro il Cagliari, il numero 9 buca in extremis, con un tocco sotto che trova impreparato Cordaz. Finisce così, con i viola vittoriosi e i calabresi immeritatamente sconfitti. Migliore in campo per i padroni di casa, Falcinelli. Per gli ospiti in evidenza Kalinic.