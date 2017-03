Fiorentina: C'è la Germania all'orizzonte per Paulo Sousa

E' ormai un dato di fatto che le strade della Fiorentina e del tecnico Paulo Sousa si separeranno al termine della stagione. Il campionato che sta volgendo al termine, non particolarmente esaltante per la Viola, ha spinto la dirigenza del club toscano a prendere la decisione di cambiare registro, iniziando dalla guida tecnica. In giro per l'Italia, ma anche in Europa, molti club hanno apprezzato il lavoro pluriennale svolto dal portoghese, difatti in tanti hanno già chiesto informazioni sull'allenatore nativo di Viseu.

Accostato alla Juventus, che lo voleva e forse lo vuole ancora, il futuro di Sousa sembra essere però lontano dai nostri confini nazionali. Il tecnico è indirizzato verso la Germania, al Borussia Dortmund, che lo segue con crescente attenzione da svariati mesi, e più. Proprio in Germania affermano di un blitz di uomini vicini al tecnico viola per un primo approccio concreto con la società giallonera. La vicenda potrebbe sbloccarsi in Inghilterra, dove il club tedesco si muove grazie ad una delle società satellite che controlla il nucleo societario.

Nel contempo, la Fiorentina inizia a muoversi per tentare di contrattualizzare il suo sostituto: la Viola ha già iniziato a guardarsi intorno, con l'obiettivo di scovare la figura su cui puntare. Il nome che circola con più insistenza nelle ultimissime ore è quello dell'attuale trainer del Sassuolo Eusebio Di Francesco, sul quale però è forte il pressing della Roma. Un'altra pista conduce al nome di Leonardo Semplici, condottiero della favola Spal, ma in questo caso si parla di un allenatore debuttante, senza alcuna esperienza in Serie A.