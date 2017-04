Fiorentina, niente lesioni per Kalinic: l'attaccante proverà a recuperare per domenica - Kalinic (getty)

Dopo la vittoria contro il Bologna per 1-0, la Fiorentina continua la sua rincorsa all'Europa League. Un turno che ha sorriso ai viola dati i passi falsi di Inter, sconfitta ieri sera dalla Sampdoria, e Milan, bloccato a sorpresa dal Pescara sull'1-1.

Il sesto posto, occupato dai neroazzurri, dista solo quattro punti. La squadra di Sousa ha messo la quinta nelle ultime giornate e i risultati sono la conferma: terzo successo consecutivo, dopo le vittorie a Reggio Emilia contro il Sassuolo e al Dall'Ara contro il Chievo, sono arrivati altri tre punti nel derby dell'Appennino. Una qualificazione in Europa League non è poi un'utopia oggi come oggi.

NIENTE LESIONE PER NICOLA KALINIC

Paulo Sousa può tirare un sospiro di solievo: gli accertamenti a cui si è sottoposto ieri Nikola Kalinic hanno escluso lesioni. L'attaccante viola ha subito una botta alla schiena durante un contrasto di gioco contro i rossoblu.

"Gli accertamenti diagnostici per Nikola Kalinic hanno escluso lesioni. È già iniziata la terapia antalgica per la lombalgia che ha determinato la sostituzione nella gara di domenica"

La Fiorentina tornerà ad allenarsi oggi per preparare la sfida di domenica prossima contro la Sampdoria. Una partita delicata visto il momento di forma dei blucerchiati. L'obiettivo è recuperare Kalinic per la trasferta a Marassi, senza però forzare troppo la mano. Qualora il giocatore non dovesse avere l'ok dallo staff medico dei viola non verrà convocato.

OUT VECINO, IN DUBBIO BERNA

Invece, sorride meno Sousa per le condizioni di Matias Vecino.

"Si conferma invece la lesione distrattiva al muscolo soleo destro di Matias Vecino. Si segnala una riduzione dell’edema muscolare ma persistono le controindicazioni alla ripresa dei carichi agonistici. Rivalutazione clinica nei prossimi giorni"

Il centrocampista si è infortunato con la Nazionale settimana scorsa ed ha già saltato il derby contro il Bologna. Vecino sicuramente salterà la gara contro la Sampdoria e molto probabilmente anche la partita prima di Pasqua contro l'Empoli. In dubbio anche la presenza di Bernardeschi che sta continuando la fase di recupero dall'infortunio subito a febbraio. Nei prossimi giorni sapremo di più.