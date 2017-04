Fiorentina, l'Europa League non è più un'utopia

Fiorentina in Europa il prossimo anno?

Fino a qualche settimana fa nessuno l'avrebbe mai detto, ma ora la Fiorentina può dare un senso a questo finale di stagione. Complici anche i passi falsi di Milan ed Inter, i viola sono ad un passo dalla rincorsa all'Europa League: difatti gli uomini di Paulo Sousa distano solamente quattro punti dal quel sesto posto valido per i preliminari europei, ultimo utile per qualificarsi al traguardo continentale. lI 22 aprile i nerazzurri saranno ospiti al Franchi in quello che rischia di essere uno scontro diretto, a meno che i rossoneri dell'ex Vincenzo Montella non battano i cugini ed il Palermo nelle prossime due giornate. Il Milan ha senza dubbio il calendario più agevole sulla carta, ma attenzione: anche contro il Pescara doveva vincere, ma è arrivato solo un pareggio.

La viola è tornata in corsa dopo tre vittorie di fila. Brava la squadra di Sousa, dopo la batosta subita dal Borussia Moenchengladbach, a riaprire i giochi per quel sesto posto impossibile fino a qualche settimana fa. Ora ogni partita sarà una finale da non fallire, un mini-campionato in cui non saranno permessi errori: il calendario e gli scontri diretti con Inter e Lazio tra le mura amiche del Franchi sono due fattori che potrebbero favorire la rimonta dei viola già da domenica dove la Fiorentina andrà a Genova proprio da quella Sampdoria che lunedì ha battuto l'Inter. Inoltre i viola non vincono quattro partite consecutive da circa un anno e mezzo. Un altro oibettivo da raggiungere.

Gli umori non sono di certo migliorati in quel di Firenze: quasi sicuramente a fine stagione Paulo Sousa lascerà i viola. Ma questi discorsi vanno accantonati perchè c'è un Europa da conquistare. Lo staff medico farà di tutto per riportare nelle migliori condizioni Kalinic e Bernardeschi perchè serve la miglior Fiorentina per continuare questa rincorsa.

Rimonta complicata? Sì, ma non impossibile. La qualificazione all’Europa League improvvisamente è diventata realtà.