Fiorentina, voci di mercato

foto Andi Shtylla/Germogli

La primavera è cominciata, le temperature si alzano, le giornate si allungano e le ragazze diventano magicamente più belle. E' in questo periodo che, solitamente, rispuntano le prime voci di mercato. Al riguardo, in casa Fiorentina, una delle prime domanda che viene in mente è "Che fine farà Cristoforo?". Già, perchè l’obbligo di riscatto fissato nell'estate 2017 è di 3,5 milioni, cifra che la Fiorentina dovrà sborsare al Siviglia, proprietario del cartellino. Le prossime prestazioni, complice anche l'assenza di Vecino, ci diranno di più.

Inoltre l’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio a Giuseppe Rossi, in risalita nelle preferenze del Torino. Prestato al Celta Vigo e in scadenza con la Fiorentina, secondo la società granata sarebbe il partner ideale da affiancare a Belotti, un tandem internazionale. I sondaggi sarebbero già stati avviati, col Torino che dovrebbe soltanto trattare l’ingaggio con l’entourage del giocatore.

All’interno del Corriere dello Sport-Stadio si torna a parlare anche della proposta di rinnovo fatta a Federico Bernardeschi. L'offerta da quattro anni di contratto a 12 milioni totali è in attesa di risposta. Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano, il calciatore starebbe aspettando di capire che tipo di Fiorentina nascerà e chi sarà il nuovo tecnico.

Infine, sempre all'interno del sopracitato quotidiano sportivo, si parla di Eusebio Di Francesco come il più probabile candidato a sostituire Paulo Sousa nella prossima stagione. Insieme a lui, che potrebbe firmare un triennale, arriverebbe anche Francesco Acerbi protagonista di ottime annate con la maglia neroverde.