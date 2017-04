Fiorentina, 200 volte Gonzalo

Gonzalo Rodriguez

Ricorrenza dal sapore agrodolce quello che riguarda Gonzalo Rodriguez. Il capitano, infatti, contro al Sampdoria vestirà per la 200esima volta la maglia viola ma rimane in scadenza a giugno poichè non ha accettato il rinnovo con la Fiorentina ed è finito, tra le varie, anche nel mirino del club doriano come riporta quest'oggi Tuttosport. Alla Sampdoria, infatti, il direttore sportivo è un certo Pradè ossia colui che portò Gonzalo a Firenze nel 2012.

Rimanendo nel reparto difensivo il Corriere dello Sport-Stadio riporta che dopo aver chiuso col Partizan Belgrado per Milenkovic, considerato l’erede di Vidic, tra gli italiani piace Acerbi, il cui accordo col Sassuolo scadrà nel 2018. Intanto sarà riscattato per una cifra inferiore ai 3 milioni Salcedo.

Infine, per quanto riguarda il fronte infortunati: Kalinic sì, Bernardeschi e Vecino no. Il croato sta recuperando dal blocco lombare e dovrebbe riaggregarsi presto al gruppo. Domenica ci sarà, forse anche da titolare. Gli altri due calciatori continuano invece a lavorare in palestra.