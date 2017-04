Sampdoria - Fiorentina in diretta, Serie A TIM 2016/17 LIVE (12.30)

NOTE: Partita valida per la 31^ giornata di Serie A Tim 2016/17. Si gioca allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi di Genova. Calcio d'inizio previsto per le 12.30.

Buongiorno a tutti! Tifosi ed appassionati di calcio, io sono Stefano Fontana e vi do il più caloroso benvenuto alla diretta scritta in tempo reale di Sampdoria-Fiorentina, valida per la 31^ giornata di Serie A TIM, su VAVEL Italia! Partita importante soprattutto per i Viola quella di oggi: battendo i blucerchiati, che in classifica inseguono a sette lunghezze di distanza, la truppa di Sousa potrebbe accorciare sul sesto posto dell'Inter che, dati gli sviluppi di Coppa Italia (Lazio e Juventus in finale), diventa valido per la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio fissato per le 12.30, agli ordini di Carmine Russo, della sezione AIA di Nola.

La curva della Sampdoria a Marassi. Fonte: twitter.com/roberto_corazza

Il momento delle due squadre

Periodo piuttosto turbolento dalle parti di Bogliasco: la Sampdoria è alle prese con la delicata questione del suo presidente Massimo Ferrero. Il vulcanico imprenditore romano è infatti decaduto dal suo ruolo per decisione della FIGC, come conseguenza del patteggiamento (e conseguente condanna) durante il processo per il fallimento della compagnia aerea Livingston nel 2009, controllata proprio da una Holding di Ferrero. Sostanzialmente er viperetta rimane presidente a tutti gli effetti, ma perde la possibilità di partecipare alle assemblee di Lega o di rappresentare la società in sede ufficiale.

Comunque, Ferrero ha annunciato ricorso e non solo: è di un paio di giorni fa la conferma del rinnovo con l'allenatore Marco Giampaolo, legato ai genovesi fino al 2020. Rinnovo che arriva quasi a premiare gli ultimi mesi del tecnico di Bellinzona: dopo il pessimo periodo a cavallo di capodanno, la Samp si è rialzata conquistando 20 punti sui 27 totali e perdendo solo una partita delle ultime 9 in campionato: quella in casa contro la Juventus, decisa dalla rete di Cuadrado. Tra gli scalpi conquistati, però, oltre a Roma e Milan, è arrivato domenica scorsa anche quello dell'Inter: un 2-1 in rimonta a San Siro, firmato da Schick e Quagliarella.

Marco Giampaolo e Massimo Ferrero posano per il rinnovo di contratto. | Fonte: twitter.com/sampdoria

Dopo la sconfitta col Milan del 19 febbraio e la successiva eliminazione dall'Europa League contro il Borussia Moenchengladbach (2-4 a Firenze), la stagione della Fiorentina sembrava praticamente finita. Invece, lo 0-0 esterno con l'Atalanta e le tre vittorie successive, tutte per 1-0, con le due con Cagliari e Crotone arrivate praticamente a tempo scaduto, hanno permesso ai viola di tenere il passo delle due milanesi, accorciando sulla corsa all'Europa League.

Ottavi a 51 punti, i toscani possono comunque fissare l'obiettivo sesto posto: ci sono da rimontare Milan (54) ed Inter (55). La buona prova interna contro il Bologna, firmata da Babacar, ha restituito fiducia all'ambiente dopo la sosta nazionali, anche se lontano dal Franchi sono arrivate vittorie solo contro le ultime sei del campionato: con la Sampdoria si potrebbe mandare un segnale definitivo di risalita.

Babacar esulta dopo la rete contro il Bologna. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Le ultime dal campo

Solo due le assenze per Marco Giampaolo, ma di peso non indifferente: nella retroguardia mancherà Iacopo Sala, ancora alle prese con il lieve stiramento rimediato contro l'Inter. Ancora da definirsi, invece, la data di rientro per Luis Muriel, tornato k.o. dall'esperienza con la Colombia.

Solito 4-3-1-2 previsto comunque per i blucerchiati: nella linea a quattro sarà Bereszynski a coprire la fascia destra, con Skriniar e Silvestre a fare muro davanti a Viviano. Sulla mancina, invece, ballotaggio a tre: Vasco Regini sembra favorito su Dodò e Pavlovic. Se Barreto e Torreira sono oramai sicuri del posto da titolari da mesi, si ripropongono i due ballotaggi più caldi della stagione doriana per completare il centrocampo: Linetty o Praet da mezzala, Bruno Fernandes o Ricky Alvarez da trequartista. Davanti, invece, piena fiducia per la coppia Quagliarella-Schick, che già contro l'Inter ha fornito ottime risposte.

Immagine scattata durante la partita d'andata. A contrasto Rodriguez e Quagliarella. | Fonte: twitter.com/sampdoria

Prevedere le scelte di Paulo Sousa si rivela il solito rebus, con gli infortuni a mischiare ancora di più le carte: fuori dai convocati sicuramente Matias Vecino, mentre sono in dubbio Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic. Più fiducia per il secondo, alle prese con qualche fastidio lombare e quantomeno recuperabile per la panchina, che per il primo, la cui caviglia potrebbe costringerlo a saltare la trasferta.

Per il resto, previsto il solito 3-4-2-1 per il tecnico portoghese: davanti a Tatarusanu ci saranno Gonzalo Rodriguez, Astori e Carlos Sanches. A centrocampo, il puzzle da comporre è di quelli da professionisti: tante idee in mente per Sousa, che sicuramente non si priverà di tre elementi, ovvero Milan Badelj, Borja Valero e Cristian Tello. Se l'ex-Barça sarà ovviamente confinato sulla fascia, col croato davanti alla difesa, è Valero il solito jolly: possibile vederlo sulla trequarti, accanto ad Ilicic, con Cristoforo in mediana; ma qualora dovesse arrivare il recupero-lampo di Bernardeschi o una chance dal primo minuto per Riccardo Saponara, l'ex-Villareal è pronto a scivolare nel ruolo di regista arretrato. A completare l'11 titolare altri due ballottaggi: Milic ed Oliveira insediano Federico Chiesa, in leggero calo ultimamente, sulla fascia sinistra, mentre Khouma Babacar è pronto in caso di forfait di Kalinic come unica punta.

Federico Chiesa ad un evento per il sociale assieme a Giancarlo Antognoni. | Fonte: twitter.com/acffiorentina

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Schick, Quagliarella. All. Giampaolo

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanches, Rodriguez, Astori; Tello, Cristoforo, Badelj, Chiesa; Borja Valero, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

I precedenti

La gara di andata fu uno scambio di regali tra talenti: Bernardeschi nel primo tempo, Luis Muriel poco prima dell'ora di gioco per l'1-1 finale. Un risultato, il pareggio, che è comparso accanto ai nomi di Sampdoria e Fiorentina cinque volte nelle ultime dieci giocate in Serie A. Delle restanti cinque, solo una è andata ai liguri (un 3-1 del novembre 2014), mentre i viola ricordano col sorriso l'ultima vittoria: lo 0-2 di Marassi che, l'otto novembre 2015, lanciò la Fiore in cima alla classifica dopo dodici giornate.