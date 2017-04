Google Plus

Serie A - Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria-Fiorentina apre la domenica calcistica della 31^ giornata di Serie A. Il lunch match è in programma a Marassi con un i blucerchiati lanciatissimi dopo la vittoria in rimonta sull'Inter e i Viola a caccia del quarto successo consecutivo dopo il triplo 1-0 contro Cagliari, Crotone e Bologna. Giampaolo non potrà contare sul suo giocatore più talentuoso, Muriel, mentre Sousa recupera dal 1' Bernardeschi dall'altra (pur convocato). Il match che sarebbe dovuto iniziare al solito orario, le 12.30, comincerà venti minuti più tardi a causa del ritardo dell'autobus dei Viola.

Le formazioni ufficiali

Marco Giampaolo conferma il 4-3-1-2 e punta sull'affiatamento del tandem offensivo Schick-Quagliarella per scardinare la retroguardia viola. Out Sala, in difesa c'è ancora Bereszynski a destra con Dodò a sinistra mentre a centrocampo Linetty parte titolare a discapito di Praet. Bruno Fernandes e Torreira sono rispettivamente vertice alto e basso del rombo di metà campo.

(4-3-1-2) Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Dodò; Barreto, Torreira, Linetty; B.Fernandes; Schick, Quagliarella. All. Giampaolo M.

Nel 3-4-2-1 di Paulo Sousa torna a guidare la difesa Gonzalo Rodriguez, rientrato dalla squalifica. C'è finalmente Federico Bernardeschi dall'inizio dopo le ultime due partite saltate per problemi fisici. Il numero dieci compone la trequarti insieme a Ilicic alle spalle di Babacar. Borja Valero affiaca Badelj a centrocampo in assenza di Vecino, Milic la spunta su Chiesa in fascia.

(3-4-2-1) Tătăruşanu; Sánchez, Rodríguez, Astori; Tello, Badelj, Borja Valero, Milić; Bernardeschi, Iličić; Babacar. All. Sousa P.