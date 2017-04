Fiorentina: Kalinic squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo

Source photo: violanews.com

Bruttissima tegola in casa Fiorentina, con la formazione di Paulo Sousa che dovrà fare a meno di Nikola Kalinic per le prossime due giornate di campionato. Espulso da Mazzoleni dopo il triplice fischio di Fiorentina-Empoli, match fatale per i viola a causa della sconfitta inflitta loro dai corregionali, il croato avrebbe detto delle ingiurie al direttore di gara, forse colpevole di una condotta di partita non perfetta.

Immediatamente passato al vaglio dei legali della società gigliata, il caso-Kalinic prevedrebbe la lontananza dai campi di gioco del bomber viola per due turni, che gli avvocati sperano di abbassare ad uno. In caso di ricorso respinto, Paulo Sousa dovrà affidarsi al Babacar, spesso chiamato in causa a partita iniziata ed autore di prestazioni comunque di livello. Certo, con il mancato approdo di Kalinic in Cina la crescita del possente attaccante non ha subito l'impennata attesa ormai da anni, ma è certo che l'ex Modena darà il massimo per convincere il proprio mister ad utilizzarlo maggiormente per questo finale di stagione.