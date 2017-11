Fiorentina, ecco il rinnovo di  Chiesa

Foto Twitter Fiorentina

Il suo nome era sui taccuini di molti club ed il giovane gioiello avrebbe potuto scegliere di indossare l'azzurro del Napoli o il nerazzurro dell'Inter, tanto per citare le due società che si sono dimostrate maggiormente interessate. Ma Federico Chiesa ha preferito il viola, almeno fino al giugno del 2022. Come riportato da Niccolò Ceccarini, il contratto si avvicina ai due milioni di euro di ingaggio. Uno sforzo notevole da parte della Fiorentina, con il calciatore che sarà dunque il più pagato in rosa. Inoltre, non sarà inserita alcuna clausola rescissoria e se la Fiorentina riceverà offerte saranno i dirigenti viola a fissare l’eventuale prezzo per il calciatore.

Il rinnovo arriva a distanza di dieci mesi da quello dello scorso gennaio alla vigilia della gara contro la Juventus. Segno che il ragazzo partito come promessa non si è accontentato e mira a diventare una solida realtà e, perchè no, un simbolo.

Questo il comunicato della società: “ACF Fiorentina comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2022, con reciproca soddisfazione, il contratto tra la Società viola e il calciatore Federico Chiesa”.

Un bel segnale per una città che si è sentita tradita da Bernardeschi nell'ultima sessione di mercato. Giovane, disponibile, umile e con ancora grossi margini di miglioramento, Federico Chiesa ha tutto quello che serve per diventare uno dei migliori giocatori del nostro campionato e, perchè no, anche della futura Nazionale. Perchè si sa che l'appetito vien correndo.