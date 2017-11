Spal e Fiorentina, a caccia di 3 punti

Federico Chiesa, fra i più attesi oggi (Twitter - ACF Fiorentina)

La tredicesima giornata di Serie A TIM mette di fronte in uno dei match delle ore 15:00 la Spal e la Fiorentina. I padroni di casa emiliani sono reduci dall'ottima prestazione di due settimane fa culminata nel pareggio in casa dell'ostica Atalanta grazie al gol di Rizzo. Non sarà facile ripetersi per gli uomini di Semplici, ma sarebbe importantissimo vincere oggi, per provare ad allungare sulle rivali per la lotta salvezza. Di fronte però, l'avversario sarà la Fiorentina in cerca di una rabbiosa reazione dopo il 4 a 2 subito a Firenze contro la Roma. Per i Viola, la classifica dice nono posto ed una vittoria nel match odierno sarebbe fondamentale per non far scappare il treno per l'Europa.

Le probabili formazioni

Semplici si affida al 4-4-2 schierando Gomis fra i pali e con una difesa composta da Lazzari, Vicari e Felipe al centro e Mattiello a sinistra. A centrocampo spazio per Schiattarella e Viviani affiancati da Grassi e Mora. In avanti confermato Paloschi, probabile rientro dal primo minuto per Marco Borriello che proverà a ritrovare la via del gol per cercare di tornare a segnare con la continuità che ne aveva contraddistinto la scorsa stagione, chiusa a quota 17.

La Fiorentina di Stefano Pioli risponde con un 4-2-3-1, fra i pali confermato Sportiello, in difesa giocano Bruno Gaspar, Pezzella, Astori e il rientrante Biraghi. A centrocampo la diga mediana è formata da Sanchez e Benassi mentre Veretout agisce nel ruolo di trequartista con Gil Dias e Federico Chiesa, fresco di rinnovo, sulle corsie laterali. Davanti, ovviamente, gioca Simeone.

Spal

Fiorentina