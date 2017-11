Spal-Fiorentina: le voci del post-gara

Source photo: twitter ACF Fiorentina

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca. Non che la Spal abbia demeritato, sia chiaro, ma non vincere contro una rosa il cui obiettivo minimo è la salvezza sottolinea tante mancanze, in casa Fiorentina, salvata solo da un buon goal di Federico Chiesa. Fresco di rinnovo, il talentuoso attaccante ha detto la sua poco dopo l'1-1 in casa estense: "Non sono contento. Dovevamo fare tre punti e non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso gol su palla inattiva: non ci voleva. Il primo tempo l'abbiamo dominato e nel secondo potevamo vincerla. Ora testa alla Lazio che sarà una sfida difficile. Rinnovo? Sono contento. C'è però il rammarico oggi, dovevamo fare tre punti" conclude ai microfoni di Premium Sport.

Al calciatore migliore per forma e condizione, fa eco il suo tecnico Pioli, che sottolinea invece l'importanza del punto da cui ripartire: "Abbiamo impostato la sfida per vincere - ha detto Pioli - e purtroppo abbiamo subito il goal con l'unica azione dei nostri avversari. Forse potevamo pareggiarla prima, ma va bene così" ha ricordato l'allenatore della Fiorentina ai microfoni della Rai.

In merito alla difficoltà di manovra, invece, Pioli plaude all'atteggiamento difensivo della Spal: "Sicuramente abbiamo avuto difficoltà nell'impostare la manovra, ma c'è da considerare che i nostri avversari hanno giocato bassi fin da subito, impedendoci di manovrare. Certo, sono mancati dei movimenti in fase offensiva, ma ho visto delle buone cose da cui ripartire".

Ai microfoni di Premium, invece, ha parlato Semplici, particolarmente rammaricato a causa della vittoria mancata: "Trovavamo una Fiorentina in salute nonostante i risultati negativi. Stavamo conducendo in porto la gara, peccato il rimpallo. Stiamo migliorando, il risultato positivo ci dà fiducia, anche la Fiorentina deve prendere i suoi meriti. Mi auguro che qualche errore commesso oggi possa servirci per la nostra crescita".