Fiorentina, Pezzella verso il riscatto | Twitter CM_non_stop

L'estate della Fiorentina è stata caratterizzata dalle pesanti cessioni, ma anche dai tanti giovani arrivati sotto la Fiesole. Germano Pezzella non rientra nella categoria sopra citata, avendo ventisei anni, ma sembra essere il perfetto tassello per completare la rosa toscana coniugando possibilità di miglioramento ed esperienza.

Fin qui la stagione dell'argentino rappresenta quella di una colonna della Viola, infatti ha disputato dodici partite su tredici in Serie A senza mai essere sostituito e collezionando anche un gol, decisivo, contro il Bologna. Le ottime prestazioni fornite da Pezzella stanno aiutando la Fiorentina a non sprofondare in classifica e proprio grazie a ciò che è stato capace di far vedere in queste dodici partite, la società toscana, sta pensando di completare il suo riscatto, fissato a dieci milioni. Il nativo di Bahia Blanca ha sorpreso un po' tutti, in primis il suo allenatore, Stefano Pioli, convincendo la società a versare quanto dovuto nelle casse del Betis Sevilla, squadra detentrice del suo cartellino. A confermare questa intenzione è direttore tecnico della Viola, Carlos Freitas: "German è un titolare dal primo giorno in cui è arrivato, sta avendo un rendimento buono e per questo è stato convocato anche con la Nazionale argentina. E’ un giocatore ha tutte le qualità che ci servivano in quella zona del campo, abbiamo avuto la possibilità di prenderlo e così è stato e siamo contenti di lui, del suo rendimento e della sua professionalità. E’ stata una buona operazione visto che da quando è arrivato è sempre stato titolare e il mister Pioli è felicissimo. La Fiorentina ha in pugno la questione perché nell’affare abbiamo stabilito una cifra per l’opzione di acquisto e sono sicuro che continuerà qui".

Alle parole del direttore tecnico ha risposto indirettamente anche lo stesso Pezzella, che a Radio Bruno ha rivelato di voler restare a lungo a Firenze: "In testa ho la volontà di rimanere per molti anni, per il riscatto c'è ancora tempo ma sarei contento se arrivasse. Lavoro ogni giorno per questo".