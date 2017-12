Serie A - Iachini parte male! La Fiorentina demolisce il Sassuolo (3-0)

La Fiorentina si impone nettamente al Franchi, Pioli ritrova il successo ed inguaia il collega Iachini. Modesta la performance del Sassuolo, preoccupante la classifica. 3-0 al triplice fischio.

PRIMO TEMPO - La partita inizia con ritmi un po' bassi. La Fiorentina gestisce il pallone e solo qualche tiro da fuori area decora un inizio della prima frazione di gara non proprio emozionante. Dopo la prima mezz'ora le due squadre provano a farsi pericolose: il Sassuolo con Matri va vicino al goal, bella scivolata sul cross basso di Berardi. La Fiorentina subisce e ribatte, Chiesa va di testa ma Consigli si impone. Passa poco più di un minuto e la viola passa in vantaggio. Giovanni Simeone colpisce di testa insaccando alle spalle del portiere neroverde. E' 1-0 e per il Sassuolo inizia a mettersi male. Gli emiliani provano a farsi sentire con Politano che tira da fuori area rasoterra. La Fiorentina però è più cinica e Veretout confeziona il goal del 2-0 al culmine di uno splendido contropiede tutto francese. Thereau serve in corsa il centrocampista ex Saint Etienne che appoggia il pallone in rete.

SECONDO TEMPO - Sostanza che durante la seconda frazione di gara non cambia. Il Sassuolo non riesce più a reagire, sottomesso dalle avanzate viola, sempre più pericolose. Prima Thereau poi per ben due volte Pezzella vanno molto vicini al goal di testa. La Fiorentina vuole il 3-0 e lo trova con Federico Chiesa. Il giocatore figlio d'arte salta Consigli e con un elegante tocco mette in porta la rete del risultato finale. Il Sassuolo è ormai spento e non riesce più a controbattere le azioni avversarie.

La gara finisce con un sonoro 3-0 per gli uomini di Pioli. Buona prestazione della squadra viola. Più cupa è stata invece la partita del Sassuolo che dopo alcune buone azioni nel primo tempo si è visto crollare la partita addosso. Fiorentina a quota 21 punti in settima posizione. Sprofonda il Sassuolo a 11 punti e al 16esimo posto.