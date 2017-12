Fiorentina - La soddisfazione di Pioli: "Oggi grande gara, tireremo le somme a fine stagione"

Google Plus

Source photo: profilo Twitter ACF Fiorentina

Uno Stefano Pioli gongolante è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport dopo il positivo pareggio in casa del Napoli. Il tecnico della Fiorentina ha infatti applaudito al lavoro dei suoi ragazzi, autori di una prestazione molto importante: "E' sempre bello quando la squadra segue la tua strategia. Costruire da dietro col Napoli non è mai semplice ma abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ottenendo un risultato meritato con la grande attitudine al sacrificio. Ci sono state delle situazioni in cui dovevamo essere più decisivi ma Simeone e Chiesa sono giocatori che ci danno e ci daranno soddisfazioni".

E ancora, sullo 0-0 contro i partenopei: "Oggi abbiamo pressato meno ma quando ci siamo riusciti l'abbiamo fatto bene, è così che vogliamo lavorare. Il Napoli? L'assenza di Insigne si fa sicuramente sentire, hanno giocato bene con la solita intensità ma ha perso un po' di brillantezza anche se voglio dare tanti meriti alla mia squadra per la personalità messa in campo". Meriti alla Fiorentina, dunque, è il mantra di Pioli, logicamente convinto che la strada intrapresa sia quella giusta. Dopo una prima parte di stagione altalenante, l'ex tecnico dell'Inter è conscio di avere finalmente la rosa in pugno ed è pronto a puntare a qualcosa di importante.

Mettendosi alle spalle le difficoltà dei primi giorni, Pioli sceglie anche di parlare del proprio lavoro al primo anno in maglia viola: "Il mio lavoro è quello di andare oltre il risultato. I numeri parlano chiaro, la squadra c'è e cerca di giocare a calcio. Siamo una squadra giovane ma con tanta voglia di fare, la società mi ha messo a disposizione dei giocatori di qualità. Solitamente recuperiamo più palloni e portiamo più uomini nella metà campo avversaria". Continua, Pioli: "Il nostro obiettivo - dice invece a Rai Due - L’obiettivo è vincere la prossima patita contro la Sampdoria e provare a vincere quella dopo con il Genoa. Abbiamo bisogno di molto lavoro quotidiano, vogliamo costruire qualcosa per le prossime stagioni. Ora dobbiamo pensare alla partita alla volta e crescere giorno dopo giorno. A fine campionato tireremo le somme".