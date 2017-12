Fiorentina - La gioia di Pioli: "Proviamo a vincere la TIM Cup, Vereout ricorda Nainggolan"

Source photo: profilo Twitter ACF Fiorentina

Una vittoria convincente, a conferma dell'ottimo momento di forma. Contro la Sampdoria, la Fiorentina di Stefano Pioli ha vinto e convinto, superando una squadra forte ed approdando ai quarti di TIM Cup. Durante la conferenza stampa post-gara, il tecnico ex Inter e Lazio ha detto la sua sulla Coppa Italia, la cui vittoria è un obiettivo dichiarato della società viola: "L’obiettivo è centrato almeno se arrivi in finale - sottolinea Pioli, come riportato da sampdorianews.it - Il tabellone è difficile, ma ce l’andremo a giocare sia contro la Lazio che contro il Cittadella. Possiamo ancora crescere mentalmente, oggi quando siamo andati in difficoltà abbiamo subito il colpo". E ancora, su Saponara: "Ha fatto bene anche se non è al 100%, ha lavorato tanto ed è in crescita. Mi è piaciuto anche Eysseric, è un ragazzo forte e mi piace come sta reagendo alle difficoltà".

A Rai Sport, invece, il tecnico ha parlato di Jordan Veretout, tra le rivelazioni di questa Serie A: "Jordan ha ottime caratteristiche ed è un'eccezione: per gli stranieri è facile faticare all'inizio invece lui ha fatto bene. Ha ancora margine di miglioramento. Può far bene le due fasi, forte nell'uno contro uno, sa verticalizzare ed anche inserirsi. Nainggolan è un giocatore top, io l'ho allenato, magari può avvicinarsi" conclude il tecnico.